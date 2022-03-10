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Сегодня, 08:27

«Портленд» разгромно уступил «Юте» с разницей в 38 очков

«Юта» разгромила «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА
Иван Торопцев
Корреспондент

«Юта» разгромила «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:85.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Джаз» Боян Богданович, набравший 27 очков.

В параллельном матче «Сакраменто» уступил «Денверу» (100:106).

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«Юта» — «Портленд» — 123:85 (33:15, 30:20, 33:14, 27:36)

Ю: Богданович (27), Митчелл (16), О'Нил (11 + 10 подборов)

П: Уотфорд (22), Джонсон (15), Эллеби (10)

10 марта. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

«Сакраменто» — «Денвер» — 100:106 (29:32, 22:31, 26:17, 23:26)

С: Фокс (32 + 10 передач), Барнс (17), Лайлз (14)

Д: Йокич (38 + 18 подборов), Моррис (20), Гордон, Форбс (оба — 11)

10 марта. Сакраменто. «Golden 1 Center».

БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Юта Джаз
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