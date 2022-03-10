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«Лейкерс» проиграли «Хьюстону». Леброн оформил трипл-дабл

«Лейкерс» проиграли «Хьюстону»
Евгений Козинов
Корреспондент
10 марта. «Хьюстон» — «ЛА Лейкерс» — 139:130 ОТ.
Фото Twitter

«Хьюстон» переиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 139:130 ОТ. «Рокитс» выиграли в овертайме, несмотря на трипл-дабл форварда Леброна Джеймса.

В других встречах «Сан-Антонио» проиграл «Торонто» (104:119), «Нью-Йорк» выиграл у «Далласа» (107:77).

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «ЛА Лейкерс» — 139:130 ОТ (32:38, 36:25, 29:35, 23:22, 19:10)

Х: Грин (32), Шенгюн (21 + 14 подборов), Кристофер (21), Мартин (17 + 11 подборов).

Л: Уэстбрук (30), Джеймс (23 + 14 подборов + 12 передач), Монк (20), Ривз (17).

«Сан-Антонио» — «Торонто» — 104:119 (29:34, 32:24, 23:33, 20:28)

С: Джонсон (27), Мюррэй (25 + 12 передач), Уокер (13).

Т: Ванвлит (26), Сиакам (20), Барнс (20), Трент (17).

«Даллас» — «Нью-Йорк» — 77:107 (17:31, 17:30, 31:22, 12:24)

Д: Дончич (31), Динуидди (13), Финни-Смит (9).

Н: Рэндл (26), Барретт (18), Беркс (15 + 11 подборов).

БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Нью-Йорк Никс
БК Торонто Рэпторз
БК Хьюстон Рокетс
Сан-Антонио Спёрс
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