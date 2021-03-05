«Финикс» разгромил «Голден Стэйт», «Портленд» победил «Сакраменто»
08:40
«Финикс» обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:98.
«Санз» одержали четвертую победу подряд. «Уорриорз» проиграли третью встречу кряду.
В параллельном матче «Портленд» обыграл «Сакраменто» — 123:119. Разыгрывающий «Трэйл Блейзерс» Дэмиан Лиллард набрал 44 очка, центровой команды Энес Кантер оформил дабл-дабл, набрав 22 очка и 21 подбор.
НБА
Регулярный сезон
«Финикс» — «Голден Стэйт» — 120:98 (34:23, 28:28, 25:22, 33:25)
Ф: Пейн (17+10 передач), Букер (16), Краудер, Надер (оба — 14)
Г: Пул (26), Уиггинс (16), Уайзмен (11+10 подборов)
«Портленд» — «Сакраменто» — 123:119 (30:27, 29:29, 30:34, 34:29)
П: Лиллард (44), Кантер (22+21 подбор), Энтони (16)
С: Фокс (32+12 передач), Хилд (21), Барнс (17)
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