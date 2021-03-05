«Нью-Орлеан» проиграл «Майами», «Оклахома» выиграла у «Сан-Антонио»
07:24
«Майами» обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:93.
«Пеликанс» потерпели второе поражение кряду.
В параллельной встрече «Оклахома» победила «Сан-Антонио» — 107:102.
НБА
Регулярный сезон
«Нью-Орлеан» — «Майами» — 93:103 (15:31, 30:24, 25:22, 23:26)
Н: Ингрэм (17), Адамс (15), Александер-Уокер (13)
М: Батлер (29), Олиник (18+10 подборов), Драгич, Нанн (13)
«Сан-Антонио» — «Оклахома» — 102:107 (24:27, 37:23, 23:31, 18:26)
С: Дерозан (20), Лайлз (15+10 подборов), Маррей (14)
О: Гилджес-Александер (33), Мускала (18), Дорт (15)
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