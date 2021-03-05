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«Нью-Орлеан» проиграл «Майами», «Оклахома» выиграла у «Сан-Антонио»

07:24
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«Майами» обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:93.

«Пеликанс» потерпели второе поражение кряду.

В параллельной встрече «Оклахома» победила «Сан-Антонио» — 107:102.

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Орлеан» — «Майами» — 93:103 (15:31, 30:24, 25:22, 23:26)

Н: Ингрэм (17), Адамс (15), Александер-Уокер (13)

М: Батлер (29), Олиник (18+10 подборов), Драгич, Нанн (13)

«Сан-Антонио» — «Оклахома» — 102:107 (24:27, 37:23, 23:31, 18:26)

С: Дерозан (20), Лайлз (15+10 подборов), Маррей (14)

О: Гилджес-Александер (33), Мускала (18), Дорт (15)

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