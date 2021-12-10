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«Юта» переиграла «Филадельфию»

05:35
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«Филадельфия» на своем паркете проиграла «Юте» (96:118) в матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 22 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Юта» — 96:118 (32:27, 22:34, 22:27, 20:30)

Ф: Эмбиид (19), Сет Карри (18), Харрис (17).

Ю: Митчелл (22), Гобер (17 + 21 подбор), Богданович (14), Уайтсайд (14 + 10 подборов).

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Евгений Козинов все материалы автора
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