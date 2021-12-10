«Юта» переиграла «Филадельфию»
«Филадельфия» на своем паркете проиграла «Юте» (96:118) в матче регулярного чемпионата НБА.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 22 очка.
НБА
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Юта» — 96:118 (32:27, 22:34, 22:27, 20:30)
Ф: Эмбиид (19), Сет Карри (18), Харрис (17).
Ю: Митчелл (22), Гобер (17 + 21 подбор), Богданович (14), Уайтсайд (14 + 10 подборов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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