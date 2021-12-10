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«Лейкерс» проиграли «Мемфису»

06:20
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«Мемфис» переиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:95. Самым результативным игроком встречи стал Джарен Джексон, набравший 25 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Лейкерс» — 108:95 (25:29, 34:24, 26:25, 23:17)

М: Джарен Джексон (25), Бэйн (23), Джонс (12), Мелтон (12).

Л: Дэвис (22), Джеймс (20 + 10 подборов + 10 передач), Брэдли (10), Хортон-Такер (10).

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Евгений Козинов все материалы автора
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