«Лейкерс» проиграли «Мемфису»
«Мемфис» переиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:95. Самым результативным игроком встречи стал Джарен Джексон, набравший 25 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Мемфис» — «Лейкерс» — 108:95 (25:29, 34:24, 26:25, 23:17)
М: Джарен Джексон (25), Бэйн (23), Джонс (12), Мелтон (12).
Л: Дэвис (22), Джеймс (20 + 10 подборов + 10 передач), Брэдли (10), Хортон-Такер (10).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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