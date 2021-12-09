Дабл-дабл Тэйтума не помог «Бостону» уйти от поражения в матче с «Клипперс»
«Бостон» проиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:114.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тэйтум, набравший 29 очков. Кроме того, Тэйтум сделал дабл-дабл, завершив встречу с 10 подборами.
«Бостон» потерпел второе поражение подряд. Вчера, 8 декабря «Селтикс» проиграли другой команде из Лос-Анджелеса — «Лейкерс» (102:117).
НБА
Регулярный сезон
«Клипперс» — «Бостон» — 114:111 (24:28, 39:23, 24:27, 27:33)
К: Бостон (27), Моррис (20), Джексон (17)
Б: Тэйтум (29 + 10 подборов), Шредер (19), Ричардсон (17)
9 декабря. Лос-Анджелес. «Staples Center».
Методология
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