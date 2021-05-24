Дабл-дабл Леброна Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения «Финиксу» в матче плей-офф НБА
«Финикс» в матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Лейкерс» со счетом 99:90.
Самым результативным на паркете стал защитник «Санс» Девин Букер, набравший 34 очка. Его партнер по команде Деандре Эйтон набрал 21 очко и сделал 16 подборов. Леброн Джеймс набрал 18 очков и сделал 10 передач.
Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 26 мая и начнется в 5:00 мск.
НБА
Плей-офф
1/8 финала
«Финикс» — «ЛА Лейкерс» — 99:90 (32:25, 21:20, 28:23, 18:22)
23 мая.
Счет в серии: 1-0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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