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Дабл-дабл Леброна Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения «Финиксу» в матче плей-офф НБА

01:08
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«Финикс» в матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Лейкерс» со счетом 99:90.

Самым результативным на паркете стал защитник «Санс» Девин Букер, набравший 34 очка. Его партнер по команде Деандре Эйтон набрал 21 очко и сделал 16 подборов. Леброн Джеймс набрал 18 очков и сделал 10 передач.

Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 26 мая и начнется в 5:00 мск.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Финикс» — «ЛА Лейкерс» — 99:90 (32:25, 21:20, 28:23, 18:22)

23 мая.

Счет в серии: 1-0.

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