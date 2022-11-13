42 очкf Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Атланту»

«Филадельфия» дома обыграла «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:109.

В состав хозяев больше всех набрал центровой Джоэл Эмбиид — 42 очка. У «Атланты» — Трэй Янг (27 очков).

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«Филадельфия» — «Атланта» — 121:109 (37:24, 30:27, 32:33, 22:25)

13 ноября. Филадельфия. «Wells Fargo Center».

«Детройт» — «Бостон» — 108:117 (29:30, 28:25, 24:34, 27:28)

13 ноября. Детройт. «Little Caesars Arena».

«Индиана» — «Торонто» — 118:104 (28:26, 24:39, 30:25, 36:14)

13 ноября. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

«Майами» — «Шарлотт» — 132:115 (34:33, 23:26, 45:25, 30:31)

13 ноября. Майами. «FTX Arena».