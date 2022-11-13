Трипл-дабл с 42 очками от Дончича принес «Далласу» победу над «Портлендом»

«Даллас» дома обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:112.

Самым результативным игроком в составе «Мэвс» стал Лука Дончич, который отметился 42 очками и оформил трипл-дабл (13 подборов и 10 передач). У «Портленда» больше остальных набрали Джерами Грант (37) и Дэмиан Лиллард (29).

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«Даллас» — «Портленд» — 117:112 (35:25, 24:32, 26:31, 32:24)

13 ноября. Даллас. «American Airlines Center».

«Нью-Орлеан» — «Хьюстон» — 119:106 (34:26, 29:24, 23:37, 33:19)

13 ноября. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».