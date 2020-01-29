Фанаты приветствовали О'Нила. Шакил стал скандировать «Коби!»
29 января 2020, 23:23
Бывший баскетболист «Лейкерс» Шакил О'Нил, давший трогательное интервью после смерти бывшего партнера по команде Коби Брайанта, выходя из «Стейплс-центра» в Лос-Анджелесе, встретился с толпой фанатов.
Болельщики стали приветствовать его, но Шакил предложил им замолчать, а затем начал скандировать имя Коби. Фанаты стали скандировать вместе с ним.
Первое интервью Шакила О'Нила о Коби Брайанте. Очень трогательный монолог
Shaquille O'Neal led a «Kobe» chant with Lakers fans outside Staples Center after giving an emotional tribute to his former teammate. pic.twitter.com/glDphfqWPo— USA TODAY (@USATODAY) January 29, 2020