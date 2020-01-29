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Фанаты приветствовали О'Нила. Шакил стал скандировать «Коби!»

29 января 2020, 23:23
18 декабря 2017 года. Шакил О'Нилл (справа) и Коби Брайант. Фото AFP
18 декабря 2017 года. Шакил О'Нилл (справа) и Коби Брайант. Фото AFP
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Бывший баскетболист «Лейкерс» Шакил О'Нил, давший трогательное интервью после смерти бывшего партнера по команде Коби Брайанта, выходя из «Стейплс-центра» в Лос-Анджелесе, встретился с толпой фанатов.

Болельщики стали приветствовать его, но Шакил предложил им замолчать, а затем начал скандировать имя Коби. Фанаты стали скандировать вместе с ним.

Первое интервью Шакила О'Нила о Коби Брайанте. Очень трогательный монолог

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