Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Первое интервью Шакила О'Нила о Коби Брайанте. Очень трогательный монолог

29 января 2020, 22:45
Шакил О'Нил. Фото AFP
Шакил О'Нил. Фото AFP
Теги:

Бывший баскетболист «Лейкерс» Шакил О'Нил дал первое интервью после смерти своего бывшего партнера по команде Коби Брайанта.

41-летний Брайант погиб в результате крушения вертолета 26 января.

Шакил произносит длинный и очень трогательный монолог, говоря о том, что из жизни ушел, возможно, самый великий баскетболист в истории.

Он сожалеет о том, что слишком редко общался с Коби, а в последний раз это произошло в 2016 году перед финальной игрой против «Юты» (101:96) .

Тогда О'Нил попросил набрать Брайанта 50 очков, а Черная Мамба набрал 60 очков.

Шакил расплакался во время этого интервью.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир