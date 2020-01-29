Первое интервью Шакила О'Нила о Коби Брайанте. Очень трогательный монолог
29 января 2020, 22:45
Бывший баскетболист «Лейкерс» Шакил О'Нил дал первое интервью после смерти своего бывшего партнера по команде Коби Брайанта.
41-летний Брайант погиб в результате крушения вертолета 26 января.
Шакил произносит длинный и очень трогательный монолог, говоря о том, что из жизни ушел, возможно, самый великий баскетболист в истории.
Он сожалеет о том, что слишком редко общался с Коби, а в последний раз это произошло в 2016 году перед финальной игрой против «Юты» (101:96) .
Тогда О'Нил попросил набрать Брайанта 50 очков, а Черная Мамба набрал 60 очков.
Шакил расплакался во время этого интервью.