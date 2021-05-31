Энтони Дэвис не поможет «Лейкерс» в пятом матче серии против «Финикса»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, скорее всего, не сыграет в пятом матче первого раунда плей-офф НБА против «Финикса», сообщает в своем Twitter журналист TSN Шэмс Чараниа.
Lakers star Anthony Davis is unlikely to play in Game 5 vs. Suns on Tuesday due to strained groin, sources tell @TheAthletic @Stadium. There's optimism about Davis" status as series continues and as he is evaluated day-to-day.— Shams Charania (@ShamsCharania) May 31, 2021
Игрок пропустил вторую половину четвертого матча из-за травмы паха. «Лейкерс» проиграли этот матч — 92:100.
Счет в серии равный — 2-2. Пятый матч состоится 2 июня на площадке «Финикса». Начало в 05.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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