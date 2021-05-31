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Энтони Дэвис не поможет «Лейкерс» в пятом матче серии против «Финикса»

23:05
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Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, скорее всего, не сыграет в пятом матче первого раунда плей-офф НБА против «Финикса», сообщает в своем Twitter журналист TSN Шэмс Чараниа.

Игрок пропустил вторую половину четвертого матча из-за травмы паха. «Лейкерс» проиграли этот матч — 92:100.

Счет в серии равный — 2-2. Пятый матч состоится 2 июня на площадке «Финикса». Начало в 05.00 по московскому времени.

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