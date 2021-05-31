Энтони Дэвис избежал тяжелой травмы
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, пропустивший вторую половину четвертого матча серии плей-офф НБА против «Финикса» (92:100, 2-2) из-за растяжения мышц паха, избежал тяжелой травмы, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.
28-летний баскетболист может пропустить пятую встречу серии, которая состоится в Финиксе 1 июня.
Дэвис должен восстановиться в течение нескольких дней, и его участие в следующем матче пока под большим вопросом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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