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Энтони Дэвис избежал тяжелой травмы

10:12
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Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, пропустивший вторую половину четвертого матча серии плей-офф НБА против «Финикса» (92:100, 2-2) из-за растяжения мышц паха, избежал тяжелой травмы, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

28-летний баскетболист может пропустить пятую встречу серии, которая состоится в Финиксе 1 июня.

Дэвис должен восстановиться в течение нескольких дней, и его участие в следующем матче пока под большим вопросом.

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