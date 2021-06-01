Трипл-дабл Уэстбрука принес «Вашингтону» первую победу в серии с «Филадельфией»
«Вашингтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Филадельфию» со счетом 122:114.
Самым результативным на паркете стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, набравший 27 очков. Его партнер по команде разыгрывающий Расселл Уэстбрук набрал 19 очков, сделал 21 подбор и 14 передач.
Счет в серии стал 3-1 в пользу «Филадельфии».
НБА
Плей-офф
1/8 финала
Четвертый матч
«Вашингтон» — «Филадельфия» — 122:114 (28:31, 32:30, 32:19, 30:34)
1 июня.
Счет в серии: 1-3.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю