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Трипл-дабл Уэстбрука принес «Вашингтону» первую победу в серии с «Филадельфией»

05:16
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«Вашингтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Филадельфию» со счетом 122:114.

Самым результативным на паркете стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, набравший 27 очков. Его партнер по команде разыгрывающий Расселл Уэстбрук набрал 19 очков, сделал 21 подбор и 14 передач.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Филадельфии».

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Четвертый матч

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 122:114 (28:31, 32:30, 32:19, 30:34)

1 июня.

Счет в серии: 1-3.

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