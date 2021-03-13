Эмбиид избежал серьезной травмы колена

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид прошел углубленное медицинское обследование, которое не выявило у него серьезных повреждений левого колена, сообщает ESPN.

Эмбид отделался ушибом. Крестообразные связки и мениск не пострадали.

Баскетболист все же пропустит из-за травмы определенное время. Точные сроки восстановления пока неизвестны.

Эмбиид набирает 29,9 очка, 11,5 подбора, 3,3 передачи и 1,4 блок-шота в среднем за игру в этом сезоне.