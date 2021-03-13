Центровой «Филадельфии» Эмбиид получил травму колена в матче с «Вашингтоном»
09:16
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид получил травму колена в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтона» (127:101).
В середине третьей четверти камерунец упал после удачного слэм-данка и схватился за колено. Баскетболист не смог завершить встречу. Игроку предстоит пройти МРТ, чтобы выяснить степень повреждения.
Joel Embiid went down after suffering an apparent leg injury.— SportsCenter (@SportsCenter) March 13, 2021
He went back to the locker room. pic.twitter.com/Qd8IqC5Ric
В сезоне-2020/21 Эмбиид набирает в среднем 30,2 очка, 11,6 подбора и 3,3 ассиста за матч.
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