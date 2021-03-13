Центровой «Филадельфии» Эмбиид получил травму колена в матче с «Вашингтоном»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид получил травму колена в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтона» (127:101).

В середине третьей четверти камерунец упал после удачного слэм-данка и схватился за колено. Баскетболист не смог завершить встречу. Игроку предстоит пройти МРТ, чтобы выяснить степень повреждения.

Joel Embiid went down after suffering an apparent leg injury.



He went back to the locker room. pic.twitter.com/Qd8IqC5Ric — SportsCenter (@SportsCenter) March 13, 2021

В сезоне-2020/21 Эмбиид набирает в среднем 30,2 очка, 11,6 подбора и 3,3 ассиста за матч.