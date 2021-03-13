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Центровой «Филадельфии» Эмбиид получил травму колена в матче с «Вашингтоном»

09:16
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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид получил травму колена в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтона» (127:101).

В середине третьей четверти камерунец упал после удачного слэм-данка и схватился за колено. Баскетболист не смог завершить встречу. Игроку предстоит пройти МРТ, чтобы выяснить степень повреждения.

В сезоне-2020/21 Эмбиид набирает в среднем 30,2 очка, 11,6 подбора и 3,3 ассиста за матч.

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