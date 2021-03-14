«Нью-Йорк» на выезде обыграл «Оклахому»

«Нью-Йорк» победил «Оклахому» (119:97) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Ар Джей Барретт, набравший 32 очка. У хозяев с 16-ю очками лучшим снайпером стал Эл Холфорд.

«Никс» занимают шестое место в Восточной конференции. У «Тандер» 12-я позиция на Западе.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Нью-Йорк» — 97:119 (31:22, 23:34, 24:32, 19:31)

13 марта.