«Нью-Йорк» на выезде обыграл «Оклахому»
00:24
«Нью-Йорк» победил «Оклахому» (119:97) в матче регулярного чемпионата НБА.
В составе победителей самым результативным стал Ар Джей Барретт, набравший 32 очка. У хозяев с 16-ю очками лучшим снайпером стал Эл Холфорд.
«Никс» занимают шестое место в Восточной конференции. У «Тандер» 12-я позиция на Западе.
НБА
Регулярный чемпионат
«Оклахома» — «Нью-Йорк» — 97:119 (31:22, 23:34, 24:32, 19:31)
13 марта.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю