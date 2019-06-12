Джордж перенес операцию на левом плече

Форвард "Оклахомы" Пол Джордж успешно перенес плановую операцию на левом плече, сообщает ESPN

В мае у игрока была операция на правом плече из-за частичного разрыва сухожилия. Обе травмы беспокоили американца на протяжении двух последних сезонов. Ожидается, что 29-летний игрок пропустит как минимум начало тренировочного лагеря.

В сезоне 2018/19 Джордж набирал 28,6 очка, собирал 8,6 подбора, отдавал 3,6 передачи за 40,8 минуты в среднем за игру.

По результатам регулярного чемпионата баскетболист "Оклахомы" претендует на награды MVP и лучшему обороняющемуся игроку сезона.