Джеймс побил рекорд Джордана по очкам в плей-офф

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс в пятом матче 1/2 финала плей-офф НБА против "Бостона" (135:102, 4-1) набрал 35 очков. На его счету теперь 5995 очков в 212 матчах на вылет. Тем самым Джеймс превзошел рекорд Майкла Джордана.

На счету экс-игрока "Чикаго" 5987 очков в 179 играх плей-офф. На третьем месте по этом показателю - Карим Абдул-Джаббар, который набрал 5762 очка в 237 поединках.