06:10 26 мая | БАСКЕТБОЛ — НБА

Джеймс побил рекорд Джордана по очкам в плей-офф

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Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс в пятом матче 1/2 финала плей-офф НБА против "Бостона" (135:102, 4-1) набрал 35 очков. На его счету теперь 5995 очков в 212 матчах на вылет. Тем самым Джеймс превзошел рекорд Майкла Джордана.

На счету экс-игрока "Чикаго" 5987 очков в 179 играх плей-офф. На третьем месте по этом показателю - Карим Абдул-Джаббар, который набрал 5762 очка в 237 поединках.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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PvsZ

Не надо сравнивать никого из этих троих. Да, у Джордана больше очков за игру. Да, Джордан стоит особняком в истории, Джордан - легенда, даже сам Леброн не хочет сравнений с ним. Но сегодня величайший из действующих игроков - Леброн. Да, у Абдул-Джаббара меньше всех очков за игру, но с другой стороны, он он начал играть, когда ещё не было трёхочковых, и не применял их до конца карьеры, даже когда это стало возможно, да и вообще баскетбол во времена Абдул-Джаббара слишком сильно отличался от нынешнего, а в своё время он тоже был величайшим.

17:42 26 мая

fonkom

Джордан - вне конкуренции и вне времени! Финалы Чикаго - Юта - это было НЕЧТО!

11:03 26 мая

RusSuck

Джеймс велик, но Майкл Величайший!))

10:48 26 мая

Michael_Jordan

Чувствуете разницу, да?:)

09:20 26 мая

Thergothon

у Леброна больше подборов за игру на 1 ассист за игру больше и на дэцл больше блоков. Глупо их сравнивать. Но Леброн - более всесторонне развитиый игрок. Джордан был лучше, но в отдельных показателях.

09:13 26 мая

nailsh78

179 И 212 игр ))

08:03 26 мая

Критик

Позже намного чем Джордан. Леброн всегда будет лишь тенью великого.

07:44 26 мая