Джеймс побил рекорд Джордана по очкам в плей-офф

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс в пятом матче 1/2 финала плей-офф НБА против "Бостона" (135:102, 4-1) набрал 35 очков. На его счету теперь 5995 очков в 212 матчах на вылет. Тем самым Джеймс превзошел рекорд Майкла Джордана.
На счету экс-игрока "Чикаго" 5987 очков в 179 играх плей-офф. На третьем месте по этом показателю - Карим Абдул-Джаббар, который набрал 5762 очка в 237 поединках.
PvsZ
Не надо сравнивать никого из этих троих. Да, у Джордана больше очков за игру. Да, Джордан стоит особняком в истории, Джордан - легенда, даже сам Леброн не хочет сравнений с ним. Но сегодня величайший из действующих игроков - Леброн. Да, у Абдул-Джаббара меньше всех очков за игру, но с другой стороны, он он начал играть, когда ещё не было трёхочковых, и не применял их до конца карьеры, даже когда это стало возможно, да и вообще баскетбол во времена Абдул-Джаббара слишком сильно отличался от нынешнего, а в своё время он тоже был величайшим.
17:42 26 мая
fonkom
Джордан - вне конкуренции и вне времени! Финалы Чикаго - Юта - это было НЕЧТО!
11:03 26 мая
RusSuck
Джеймс велик, но Майкл Величайший!))
10:48 26 мая
Michael_Jordan
Чувствуете разницу, да?:)
09:20 26 мая
Thergothon
у Леброна больше подборов за игру на 1 ассист за игру больше и на дэцл больше блоков. Глупо их сравнивать. Но Леброн - более всесторонне развитиый игрок. Джордан был лучше, но в отдельных показателях.
09:13 26 мая
nailsh78
179 И 212 игр ))
08:03 26 мая
Критик
Позже намного чем Джордан. Леброн всегда будет лишь тенью великого.
07:44 26 мая