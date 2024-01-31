«Лейкерс» уступили «Атланте», «Бостон» победил «Индиану»

«Лейкерс» на выезде уступили «Атланте» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:138.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Остин Ривз, набравший 28 очков.

«Атланта» одержала третью победу подряд, команда из Лос-Анджелеса потерпела третье поражение кряду.

В параллельных матчах «Нью-Йорк» выиграл у «Юты», а «Бостон» — у «Индианы».

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 138:122 (36:29, 31:27, 36:32, 35:34)

А: Янг (26 + 13 передач), Маррей (24), Джонсон (19 + 11 подборов)

Л: Ривз (28), Джеймс (20), Хачимура (16)

«Нью-Йорк» — «Юта» — 118:103 (29:22, 28:27, 36:24, 25:30)

Н: Дивинченцо (33), Брансон (29), Ачиува (18)

Ю: Секстон (22), Джордж (15), Маркканен, Фонтеккио (оба — 14)

«Бостон» — «Индиана» — 129:124 (36:26, 45:40, 25:37, 23:31)

Б: Тэйтум (30), Браун (25), Уайт (24)

И: Несмит (26 + 12 подборов), Сиакам (23), Тернер (17)