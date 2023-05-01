Дрэймонд Грин: «Потерял уважение к Сабонису — он не стал пожимать нам руки после поражения»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин раскритиковал центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса после седьмой игры серии.

По ходу серии игрок «Уорриорз» был дисквалифицирован на один матч после того, как наступил на центрового «Кингз».

«Потерял почти все уважение к Сабонису. Он не стал пожимать нам руки после поражения. Я такое не приветствую и не принимаю.

Когда мы проиграли седьмой матч против «Кливленда», я просто ушел в раздевалку. Оказавшись там, подумал: «Это неправильно». И вернулся на площадку, чтобы выказать сопернику уважение. Надо уметь проигрывать.

Прими это. Отдай должное сопернику. Мне не понравилась его реакция. Я не уважаю такое. Это отстой», — сказал Грин после игры.

«Голден Стэйт» в седьмом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Сакраменто» со счетом 120:100. Во втором раунде «Уорриорз» встретятся с «Лейкерс».