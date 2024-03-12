Дончич и Дерозан признаны лучшими игроками недели в НБА

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич признан лучшим баскетболистом недели в Западной конференции НБА, сообщает пресс-служба лиги.

На прошлой неделе словенец принял участие в 3 матчах, набирая в среднем 37,7 очка и делая 10,3 подбора и 10,7 передачи за игру. «Даллас» одержал 2 победы и потерпел 1 поражение.

Лучшим игроком недели в Восточной конференции стал атакующий защитник «Чикаго» Демар Дерозан. Американец провел 4 матча, набирая в среднем 29,8 очка, а также делая 5,5 подбора и 6,3 передачи за игру. «Чикаго» одержал 3 победы и потерпел 1 поражение.