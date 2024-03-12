Бывший форвард «Голден Стэйт» Портер объявил о завершении карьеры

Бывший форвард «Голден Стэйт» Отто Портер объявил о завершении карьеры профессионального баскетболиста.

«Последние 11 лет у меня была возможность реализовать мечту всей своей жизни — стать чемпионом НБА. К сожалению, мое тело больше не позволяет мне выступать на уровне, на котором мне хотелось бы, поэтому я решил уйти», — приводит официальный сайт НБА слова 30-летнего американца.

В 2022 году Портер стал чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт».

Помимо «Уорриорз» баскетболист выступал за «Вашингтон», «Чикаго», «Орландо» и «Торонто».