Энтони Дэвис установил уникальный рекорд результативности в истории НБА

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис набрал 27 очков, а также сделал 25 подборов, 5 результативных передач и 7 перехватов в матче регулярного чемпионата НБА против «Миннесоты» (120:109).

31-летний американец установил уникальный рекорд результативности в истории лиги: он стал первым, кому удалось набрать как минимум 25 очков, а также сделать как минимум 25 подборов, 5 передач и 5 перехватов в одной игре.

Дэвис выступает за «Лейкерс» с 2019 года, в сезоне-2019/20 он стал чемпионом НБА в составе команды из Лос-Анджелеса.

В сезоне-2023/24 Дэвис набирает в среднем 24,7 очка, а также делает 12,3 подбора и 3,6 передачи за игру.