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Сегодня, 00:10

Дончич и Дерозан признаны лучшими игроками недели в НБА

Евгений Козинов
Корреспондент

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала лучших игроков прошедшей недели.

В Западной конференции лучшим стал разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич. В Восточной конференции звание MVP получил форвард «Чикаго» Демар Дерозан .

22-летний словенец помог «Маверикс» выиграть 2 из 3 матчей. Он набирал в среднем за игру по 43,0 очка, 10,3 подбора и 8,3 передачи.

32-летний американец с «Буллз» выиграл 3 матча и потерпел 1 поражение. В среднем за игру он набирал по 36,8 очка и 5,5 подбора, при этом он реализовал 59,8 процента бросков с игры.

БК Даллас Маверикс
БК Чикаго Буллз
Демар Дерозан
Лука Дончич
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