Порзингис пока не готов к дебюту за «Вашингтон»

Форвард «Вашингтона» Кристапс Порзингис не поможет команде в ближайшем матче регулярного чемпионата НБА. 26-летний игрок не сыграет против «Детройта».

Таким образом, латыш, который перед дедлайном обменов перешел в «Уизардс» из «Далласа», пока не готов к дебюту в новой команде. Он пропустил последние несколько недель из-за ушиба кости правого колена.

В этом сезоне Порзингис сыграл в 34 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 19,2 очка, 7,7 подбора и 2,0 передачи.