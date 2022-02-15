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Сегодня, 00:40

Порзингис пока не готов к дебюту за «Вашингтон»

Евгений Козинов
Корреспондент

Форвард «Вашингтона» Кристапс Порзингис не поможет команде в ближайшем матче регулярного чемпионата НБА. 26-летний игрок не сыграет против «Детройта».

Таким образом, латыш, который перед дедлайном обменов перешел в «Уизардс» из «Далласа», пока не готов к дебюту в новой команде. Он пропустил последние несколько недель из-за ушиба кости правого колена.

В этом сезоне Порзингис сыграл в 34 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 19,2 очка, 7,7 подбора и 2,0 передачи.

БК Вашингтон Уизардс
Кристапс Порзингис
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