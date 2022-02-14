Джеймс Харден пропустит Матч звезд НБА

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден пропустит Матч звезд НБА, пишет журналист ESPN Тим Бонтем, ссылаясь на источники в «Филадельфии».

Харден продолжает восстанавливаться после растяжения подколенного сухожилия. Он уже начал тренироваться в «Сиксерс», но его дебют за новый клуб откладывается на конец февраля.

Для Хардена вызов на предстоящий Матч всех звезд стал десятым в карьере. Он неизменно попадает на All-Star Game с сезона-2012/13. На драфт-церемонии Матча он был выбран в Команду Леброна.

В ближайшее время комиссионер НБА Адам Сильвер выберет замену из игроков команд Восточной конференции.