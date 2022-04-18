Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 15:09

Док Риверс заявил, что не является кандидат на пост главного тренера «Лейкерс»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс отреагировал на информацию о то, что он является одни из кандидатов на место Фрэнка Вогеля в «Лейкерс».

«Вся эта история с Фрэнком Вогелем так несправедлива. Вам понравилось бы, если бы ваши должности и позиции обсуждались каждый день? Даже если кто-то хочет видеть вас у себя, это неправильно. Мне это совершенно не нравится. Но я не могу ничего поделать. Я не кандидат на должность в «Лейкерс». У меня есть работа, она меня полностью устраивает», — приводит слова Риверса Silver Screen and Roll.

Ранее «озерники» уволили Вогеля с поста главного тренера команды. Он возглявлял «Лейкерс» с 2019 года. Во главе клуба 48-летний специалист становился чемпионом НБА сезона-2020.

«Лейкерс» закончили текущий сезон на 11-м месте, имея 33 победы в 82 матчах. Команда из Лос-Анджелеса не попала в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

Источник: https://www.silverscreenandroll.com/2022/4/15/23027131/lakers-rumors-doc-rivers-not-candidate-head-coach-search-frank-vogel-treatment-unfair
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Док Риверс
0
Читайте также
Что будет, если отжиматься по 15 раз каждый день?
«На степень величия возраст не влияет». Что Рабинер и другие авторы книг про «Спартак» думают про 100-летие клуба
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дабл-дабл Пола помог «Финиксу» обыграть «Нью-Орлеан» в первом матче серии плей-офф
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости