Док Риверс заявил, что не является кандидат на пост главного тренера «Лейкерс»

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс отреагировал на информацию о то, что он является одни из кандидатов на место Фрэнка Вогеля в «Лейкерс».

«Вся эта история с Фрэнком Вогелем так несправедлива. Вам понравилось бы, если бы ваши должности и позиции обсуждались каждый день? Даже если кто-то хочет видеть вас у себя, это неправильно. Мне это совершенно не нравится. Но я не могу ничего поделать. Я не кандидат на должность в «Лейкерс». У меня есть работа, она меня полностью устраивает», — приводит слова Риверса Silver Screen and Roll.

Ранее «озерники» уволили Вогеля с поста главного тренера команды. Он возглявлял «Лейкерс» с 2019 года. Во главе клуба 48-летний специалист становился чемпионом НБА сезона-2020.

«Лейкерс» закончили текущий сезон на 11-м месте, имея 33 победы в 82 матчах. Команда из Лос-Анджелеса не попала в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.