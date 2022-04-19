Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 02:47

Защитник «Селтикс» Смарт признан лучшим оборонительным игроком сезона НБА

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Бостона» Маркус Смарт признан лучшим оборонительным игроком по итогам регулярного сезона НБА.

28-летний американец получил эту награду впервые. Также он стал первым с сезона-1995/96 защитником, который стал обладателем награды лучшему оборонительному игроку.

В регулярном чемпионате Смарт набирал в среднем за игру 12,1 очка, делал 3,8 подбора и 5,9 передачи.

БК Бостон Селтикс
0
Читайте также
«Бил, чтобы никто не видел». Как безумный партнер чуть не лишил жизни будущую олимпийскую чемпионку
Братьев Старостиных обвиняли в антисоветской пропаганде и денежной растрате. Все были репрессированы, а Николая спас и вернул в футбол Сталин
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Док Риверс заявил, что не является кандидатом на пост главного тренера «Лейкерс»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости