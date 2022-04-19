Защитник «Селтикс» Смарт признан лучшим оборонительным игроком сезона НБА

Защитник «Бостона» Маркус Смарт признан лучшим оборонительным игроком по итогам регулярного сезона НБА.

28-летний американец получил эту награду впервые. Также он стал первым с сезона-1995/96 защитником, который стал обладателем награды лучшему оборонительному игроку.

В регулярном чемпионате Смарт набирал в среднем за игру 12,1 очка, делал 3,8 подбора и 5,9 передачи.