Дабл-дабл Пола помог «Финиксу» обыграть «Нью-Орлеан» в первом матче серии плей-офф
«Финикс» в первом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Нью-Орлеан» со счетом 110:99.
Самым результативным на паркете стал защитник «Санс» Крис Пол, набравший 30 очков и сделавший 10 передач.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Финикса». Следующий матч пройдет 20 апреля и начнется в 5:00 мск.
НБА
Плей-офф
1/8 финала
«Финикс» — «Нью-Орлеан» — 110:99 (28:16, 25:18, 26:37, 31:28)
18 апреля. Финикс. «Footprint Center».
Новости