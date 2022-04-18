Дабл-дабл Пола помог «Финиксу» обыграть «Нью-Орлеан» в первом матче серии плей-офф

«Финикс» в первом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Нью-Орлеан» со счетом 110:99.

Самым результативным на паркете стал защитник «Санс» Крис Пол, набравший 30 очков и сделавший 10 передач.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Финикса». Следующий матч пройдет 20 апреля и начнется в 5:00 мск.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Финикс» — «Нью-Орлеан» — 110:99 (28:16, 25:18, 26:37, 31:28)

18 апреля. Финикс. «Footprint Center».