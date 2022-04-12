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Сегодня, 16:31

«Лейкерс» уволили главного тренера Вогеля

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«Лейкерс» уволили главного тренера Фрэнка Вогеля, сообщил генеральный менеджер «озерников» Роб Пелинка.

«Я очень уважаю Фрэнка как на площадке, так и за ее пределами. Он отличный тренер и хороший человек. Мы всегда будем благодарны ему за работу, которая привела нас к чемпионскому титулу НБА в сезоне-2019/2020. Это трудное решение, но сейчас оно необходимо. Мы желаем Фрэнку и его замечательной семье всего наилучшего», — цитирует официальный сайт НБА.

Вогель возглявлял «Лейкерс» с 2019 года. Во главе клуба 48-летний специалист становился чемпионом НБА сезона-2020.

«Лейкерс» закончили сезоне на 11-м месте, имея 33 победы в 82 матчах. Команда из Лос-Анджелеса не попала в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

Источник: https://www.nba.com/news/lakers-part-ways-with-coach-frank-vogel
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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