«Лейкерс» уволили главного тренера Вогеля

«Лейкерс» уволили главного тренера Фрэнка Вогеля, сообщил генеральный менеджер «озерников» Роб Пелинка.

«Я очень уважаю Фрэнка как на площадке, так и за ее пределами. Он отличный тренер и хороший человек. Мы всегда будем благодарны ему за работу, которая привела нас к чемпионскому титулу НБА в сезоне-2019/2020. Это трудное решение, но сейчас оно необходимо. Мы желаем Фрэнку и его замечательной семье всего наилучшего», — цитирует официальный сайт НБА.

Вогель возглявлял «Лейкерс» с 2019 года. Во главе клуба 48-летний специалист становился чемпионом НБА сезона-2020.

«Лейкерс» закончили сезоне на 11-м месте, имея 33 победы в 82 матчах. Команда из Лос-Анджелеса не попала в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.