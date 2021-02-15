Дэвис рассказал о своей травме, полученной в матче с «Денвером»

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис признал, что поторопился с возвращением на паркет. В сегодняшем матче с «Денвером» он усугубил растяжение подколенного сухожилия.

«Думали, что движемся в правильном направлении касательно лечения и восстановления. Меня больше расстраивает то, что не могу играть, но с такими травмами лучше не шутить», — цитирует The Orange County Register Дэвиса.