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Дэвис рассказал о своей травме, полученной в матче с «Денвером»

11:51
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Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис признал, что поторопился с возвращением на паркет. В сегодняшем матче с «Денвером» он усугубил растяжение подколенного сухожилия.

«Думали, что движемся в правильном направлении касательно лечения и восстановления. Меня больше расстраивает то, что не могу играть, но с такими травмами лучше не шутить», — цитирует The Orange County Register Дэвиса.

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