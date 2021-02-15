Дэвис усугубил травму в матче против «Денвера»

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис не доиграл матч регулярного чемпионата НБА против «Денвера». Как сообщает ESPN, 27-летний американец усугубил травму правого ахиллова сухожилия, поэтому не играл со второй четверти.

Напомним, Дэвис получил повреждение во время прохода против Николы Йокича, но остался на площадке, чтобы исполнить штрафные. После стандарта на нем сфолили еще раз.

В понедельник игрок пройдет медицинское обследование.