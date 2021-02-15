Дончич установил очередной рекорд «Далласа»

Разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич установил очередной рекорд клуба. В сегодняшнем матче с «Портлендом» он набрал 44 очка. В двух предыдущих играх он набрал 46 и 28 очков.

Таким образом, за последние три игры на его счету 118 очков, что является рекордным показателем. Ранее в истории «Маверикс» никто не набирал столько за три игры.

Последним игроком команды, набравшим более 110 очков за три матча, был Дирк Новицки (2007).