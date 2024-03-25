«Нью-Орлеан» обыграл «Детройт», Уильямсон набрал 36 очков
«Нью-Орлеан» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:101.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Зайон Уильямсон, набравший 36 очков.
В параллельном матче «Филадельфия» в гостях победила «Лос-Анджелес Клипперс» — 121:107.
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Нью-Орлеан» — 101:114 (10:29, 31:28, 25:26, 35:31)
Д: Мету, Флинн (оба — 17), Айви (16)
Н: Уильямсон (36), Макколлум (23), Маршалл (14)
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия» — 107:121 (29:41, 27:22, 27:25, 24:33)
Л: Леонард, Пауэлл (оба — 20), Джордж (18)
Ф: Макси, Харрис (оба — 24), Пейн (23)
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