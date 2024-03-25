Пол Джордж вышел на 11-е место по числу трехочковых в истории НБА

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж вышел на 11-е место по числу точных трехочковых бросков в истории НБА.

В ночь с 24 на 25 марта в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» 33-летний американец забросил свой 2222-й бросок из-за дуги за все время выступлений в лиге и опередил по этому показателю Джамала Кроуфорда (2221).

Рекорд по числу точных трехочковых бросков в истории НБА принадлежит разыгрывающему «Голден Стэйт» Стефену Карри (3697).