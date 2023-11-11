«Филадельфия» переиграла «Детройт». Эмбиид оформил дабл-дабл

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«Филадельфия» переиграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:106. «Севенти Сисксерс» одержали седьмую победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл — 33 очка и 16 подборов.

В другой встрече «Вашингтон» на своем паркете проиграл «Шарлотт» — 117:124.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Филадельфия» — 106:114 (33:21, 23:27, 21:35, 29:31)

Д: Хэйс (23), Каннингем (21), Томпсон (12 + 12 подборов), Стюарт (10), Умуде (10).

Ф: Эмбиид (33 + 16 подборов), Макси (29 + 10 передач), Харрис (24), Мелтон (10).

«Вашингтон» — «Шарлотт» — 117:124 (27:22, 36:35, 34:31, 20:36)

В: Кузма (17), Джонс (16), Кисперт (15), Пул (14).

Ш: Хэйворд (27), Болл (25), Уильямс (21 + 20 подборов), Ричардс (15).