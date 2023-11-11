Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:13

«Бостон» победил «Бруклин»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
11 ноября. «Бостон» — «Бруклин» — 121:107.
Фото USA Today Sports

«Бостон» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:107.

Атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун стал самым результативным игроком встречи, набрав 28 очков.

«Бостон» с результатами 6-2 идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Бруклин» располагается на 10-й строчке — 4-5.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Бруклин» — 121:107 (38:33, 28:21, 27:30, 28:23)

Бос: Браун (28), Тейтум (23 + 10 подборов), Хаузер (15), Холидэй (13 + 12 подборов).

Бр: Уокер (20), Смит (14), Уотфорд (14), Динуидди (12), Бриджес (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
0
Читайте также
Канадцы Лажуа и Лага лидируют после ритм-танца на этапе «Гран-при» в Китае
Холанн и Мбаппе — новые Месси и Роналду. Что может помешать новому великому соперничеству?
РФ выразила возмущение из-за ударов по гражданским объектам в Газе
Постпред Мальты отметил прогресс СБ ООН в принятии ближневосточной резолюции
ФБР изъяло телефон и iPad мэра Нью-Йорка в рамках расследования о коррупции
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Филадельфия» переиграла «Детройт». Эмбиид оформил дабл-дабл

«Сан-Антонио» проиграл «Миннесоте». Вембаньяма набрал 29 очков
Новости
RSS RSS
Все новости