Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Деррик Роуз пропустит не менее двух месяцев после операции

03:50
Теги:

Защитник «Нью-Йорка» Деррик Роуз перенес операцию на лодыжке, сообщил в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа. Он пропустит не менее восьми недель.

В текущем сезоне баскетболист провел 26 матчей в регулярном чемпионате НБА. В среднем за матч у него 12 очков, 3 подбора и 4 передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
Хитрый код: мошенники научились обходить СМС-подтверждение операций
0