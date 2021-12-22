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Лука Дончич попал в ковид-протокол НБА

22:25
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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич включен в протокол НБА по профилактике COVID-19. Также в этот список попал его партнер по команде Трей Берк, сообщает ESPN.

Количество игроков «Маверикс», находящихся на карантине, увеличилось до шести. Отметим, что Берк — единственный невакцинированный игрок в составе команды.

Дончич пропустил последние пять матчей своей команды из-за болей в левом голеностопном суставе.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное