Лука Дончич попал в ковид-протокол НБА

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич включен в протокол НБА по профилактике COVID-19. Также в этот список попал его партнер по команде Трей Берк, сообщает ESPN.

Количество игроков «Маверикс», находящихся на карантине, увеличилось до шести. Отметим, что Берк — единственный невакцинированный игрок в составе команды.

Дончич пропустил последние пять матчей своей команды из-за болей в левом голеностопном суставе.