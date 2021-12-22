Лука Дончич попал в ковид-протокол НБА
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич включен в протокол НБА по профилактике COVID-19. Также в этот список попал его партнер по команде Трей Берк, сообщает ESPN.
Количество игроков «Маверикс», находящихся на карантине, увеличилось до шести. Отметим, что Берк — единственный невакцинированный игрок в составе команды.
Дончич пропустил последние пять матчей своей команды из-за болей в левом голеностопном суставе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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