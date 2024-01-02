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Сегодня, 06:39

«Милоуоки» уступил «Индиане», Адетокунбо оформил трипл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Индиане» со счетом 113:122.

Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков, а также сделавший 18 подборов и 11 передач. У защитника «Пэйсерс» Тайриза Хэлибертона 26 очков и 11 передач.

После этого матча «Милуоки» с 24 победами занимает второе место в Восточной конференции, «Индиана» с 18 победами — на шестой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Индиана» — 113:122 (32:25, 30:31, 26:28, 25:38)

«Хьюстон» — «Детройт» — 136:113 (31:29, 28:26, 47:25, 30:33)

2 января

БК Индиана Пэйсерс
БК Милуоки Бакс
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