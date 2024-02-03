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Сегодня, 07:34

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Портленд»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Никола Йокич.
Фото USA Today Sports

«Денвер» выиграл у «Портленда» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:108.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который оформил дабл-дабл — 27 очков, 22 подбора и 12 передач.

«Денвер» с результатом 34-16 идет на 4-й строчке в Западной конференции. «Портленд» занимает 14-е место — 15-34.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Портленд» — 120:108 (33:20, 26:35, 33:29, 28:24)

Д: Йокич (27 + 22 подбора + 12 передач), Гордон (18), Колдуэлл-Поуп (16), Уотсон (14).

П: Хендерсон (30), Саймонс (29), Брогдон (11), Камара (10), Рит (10).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Никола Йокич
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