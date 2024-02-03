«Сан-Антонио» проиграл «Нью-Орлеану». Вембаньяма оформил дабл-дабл

«Сан-Антонио» на своем паркете проиграл «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:114. Первый номер драфта Виктор Вембаньяма набрал 16 очков и сделал 14 подборов.

В других встречах «Орландо» выиграл у «Миннесоты» (108:106), «Оклахма» победила «Шарлотт» (126:106), «Хьюстон» обыграл «Торонто» (135:106), «Сан-Антонио» проиграл «Нью-Орлеану» (113:114).

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Орландо» — 106:108 (38:26, 21:28, 29:26, 18:28)

М: Эдвардс (22), Гобер (22 + 16 подборов), Таунс (19).

О: Банкеро (23), Ф. Вагнер (19), Картер (18 + 12 подборов), Саггс (15).

«Оклахома» — «Шарлотт» — 126:106 (39:19, 34:23, 32:30, 21:34)

О: Гилджес-Александер (31), Холмгрен (16), Уоллес (12), Дженг (11).

Ш: Миллер (28), Макгауэнс (15), Смит (12), Блэк (11).

«Хьюстон» — «Торонто» — 135:106 (37:23, 29:24, 36:25, 33:34)

Х: Уитмор (25), Шенгюн (24 + 13 подборов), Томпсон (19), Грин (14).

Т: Барнс (28), Куикли (25), Трент (12).

«Мемфис» — «Голден Стэйт» — 101:121 (23:24, 24:33, 26:28, 28:36)

М: Джарен Джексон (27), Гильярд (16), Родди (16), В. Уильямс (15).

Г: Куминга (29), Карри (20), Томпсон (14), Подземски (12 + 14 передач).

«Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан» — 113:114 (33:24, 32:34, 23:30, 25:26)

С: Васселл (28), Джонс (20), Вембаньяма (16 + 14 подборов), Сохан (15 + 16 подборов).

Н: Уильямсон (33), Макколлум (21), Ингрэм (19), Валанчюнас (18).