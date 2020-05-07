«Денвер», «Хьюстон» и «Портленд» собираются возобновить тренировки

Несколько клубов планируют уже на этой неделе открыть тренировочные базы. По информации USA Today, 8 мая вернутся к тренировкам «Денвер», «Портленд» и «Хьюстон», а на следующей неделе сделать это намерена «Атланта».

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 6 на 7 мая, в мире коронавирус подтвержден у 3 808 833 человека. Умерших — 263 877, выздоровевших — 1 287 619.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 6 мая зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется