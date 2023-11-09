«Денвер» победил «Голден Стэйт», «Сакраменто» в овертайме обыграл «Портленд» в матчах НБА

«Денвер» дома обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:105.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 35 очков.

В другом матче «Сакраменто» побдеил «Портленд» в овертайме — 121:118. Больше всего очков набрал форвард «Трэйл Блэйзерс» Джерами Грант — 38.

НБА. Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Портленд» — 121:118 ОТ (34:29, 22:31, 29:24, 26:27, 10:7)

«Денвер» — «Голден Стэйт» — 108:105 (26:21, 27:26, 23:31, 32:27)

9 ноября.