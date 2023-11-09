«Даллас» проиграл «Торонто». Дончич набрал 31 очко

«Даллас» на своем паркете проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:127. Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич набрал 31 очко. Форвард «Рэпторз» Паскаль Сиакам оформил дабл-дабл — 31 очко и 12 подборов.

В другой встрече «Чикаго» в овертайме проиграл «Финиксу» — 115:116 ОТ.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Финикс» — 115:116 ОТ (28:36, 29:21, 27:31, 23:19, 8:9)

Ч: Вучевич (26), Лавин (22), Дерозан (22), Карузо (19).

Ф: Аллен (26), Дюрант (25), Нуркич (20 + 16 подборов).

«Даллас» — «Торонто» — 116:127 (33:27, 25:35, 30:37, 28:28)

Д: Дончич (31), Ирвинг (22), Хардуэй (17), Д. Джонс (15).

Т: Сиакам (31 + 12 подборов), Ануноби (26), Шредер (18), Трент (16), Барнс (14 + 14 подборов).