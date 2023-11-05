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Сегодня, 06:44

28+16+9 от Йокича помогли «Денверу» обыграть «Чикаго»

Руслан Минаев
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«Денвер» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:101.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич — 28 очков.

«Денвер» одержал 6-ю победу в 7 матчах и лидирует на «Западе». «Чикаго» занимает 14-е место «Востока» — 2 победы и 5 поражений.

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Чикаго» — 123:101 (23:22, 28:31, 35:21, 37:27)

Д: Йокич (28+16+9), Портер (27), Джексон (16),

Ч: Вучевич (19), Дерозан (17), Картер (16).

5 ноября. Денвер. «Ball Arena».

НБА
БК Денвер Наггетс
БК Чикаго Буллз
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