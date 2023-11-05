Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:37

«Бостон» победил «Бруклин» благодаря 32 очка Тэйтума

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Бостон» на выезде победил «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:114.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джэйсон Тэйтум — 32 очка и 11 подборов.

«Бостон» одержал 5 побед на старте сезона и лидирует в таблице «Востока». У «Бруклина» — 3 победы и 3 поражения — 6-е место «Востока».

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Бостон» — 114:124 (34:34, 24:36, 30:21, 26:33)

Бр: Томас (27), Бриджес (19), Динвидди (19),

Бос: Тэйтум (32+11 подборов), Браун (23), Порзингис (22), Холидэй (18+10 передач).

5 ноября. Нью-Йорк. «Barclays Center».

«Миннесота» — «Юта» — 123:95 (29:27, 26:23, 37:27, 31:18)

М: Эдвардс (31+8+6), Таунс (25), Райд (16),

Ю: Марканнен (22+8 подборов), Коллинз (14), Хортон-Такер (14).

5 ноября. Миннеаполис. «Target Center».

«Хьюстон» — «Сакраменто» — 107:89 (33:19, 26:34, 12:15, 36:21)

Х: Брукс (26+9 подборов), Ванвлит (21+12 передач), Смит (21+11 подборов), Шенгюн (16+9+6),

С: Монк (18), Барнс (13), Сабонис (11+15+4).

5 ноября. Хьюстон. «Toyota Center».

НБА
БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Сакраменто Кингз
БК Хьюстон Рокетс
БК Юта Джаз
0
Читайте также
«Меня хейтят: «Какой Хабиб?» Но через два года я буду убийцей». Даня Милохин продолжает верить, что станет звездой ММА
Российские чиновники разносят Баха за двойные стандарты. Мы никогда не помиримся с МОК?
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на важную должность
В Минобороны заявили о повреждении корабля в Керчи при ракетном ударе ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лейкерс» проиграли «Орландо», у Леброна 24 очка

28+16+9 от Йокича помогли «Денверу» обыграть «Чикаго»
Новости
RSS RSS
Все новости