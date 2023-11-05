«Бостон» победил «Бруклин» благодаря 32 очка Тэйтума

«Бостон» на выезде победил «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:114.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джэйсон Тэйтум — 32 очка и 11 подборов.

«Бостон» одержал 5 побед на старте сезона и лидирует в таблице «Востока». У «Бруклина» — 3 победы и 3 поражения — 6-е место «Востока».

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«Бруклин» — «Бостон» — 114:124 (34:34, 24:36, 30:21, 26:33)

Бр: Томас (27), Бриджес (19), Динвидди (19),

Бос: Тэйтум (32+11 подборов), Браун (23), Порзингис (22), Холидэй (18+10 передач).

5 ноября. Нью-Йорк. «Barclays Center».

«Миннесота» — «Юта» — 123:95 (29:27, 26:23, 37:27, 31:18)

М: Эдвардс (31+8+6), Таунс (25), Райд (16),

Ю: Марканнен (22+8 подборов), Коллинз (14), Хортон-Такер (14).

5 ноября. Миннеаполис. «Target Center».

«Хьюстон» — «Сакраменто» — 107:89 (33:19, 26:34, 12:15, 36:21)

Х: Брукс (26+9 подборов), Ванвлит (21+12 передач), Смит (21+11 подборов), Шенгюн (16+9+6),

С: Монк (18), Барнс (13), Сабонис (11+15+4).

5 ноября. Хьюстон. «Toyota Center».