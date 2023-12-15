«Денвер» победил «Бруклин», «Даллас» проиграл «Миннесоте»

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«Денвер» дома обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:101.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который оформил трипл-дабл — 26 очков, 15 подборов и 10 передач.

«Денвер» одержал третью победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции — 17 побед в 26 играх.

«Даллас» проиграл в домашнем матче «Миннесоте» — 101:119. «Тимбервулвз» лидируют в таблице «Запада» — 18 побед в 23 играх.